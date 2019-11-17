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    أكبر طرح في العالم.. أرامكو السعودية تقدر قيمتها بـ 1.7 تريليون دولار

    11:06 ص الأحد 17 نوفمبر 2019
    أكبر طرح في العالم.. أرامكو السعودية تقدر قيمتها بـ 1.7 تريليون دولار

    شركة أرامكو السعودية

    القاهرة- وكالات:

    حددت شركة أرامكو السعودية نطاقا سعريا لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي كان ولي العهد السعودي يستهدفها سابقا، لكن بما قد يجعله رغم ذلك أكبر طرح عام أولي في العالم.

    وقالت أرامكو اليوم الأحد إنها تعتزم بيع 1.5 بالمئة من أسهمها، أي نحو ثلاثة مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالا (ثمانية دولارات) و32 ريالا، مما يعني تقييما للطرح الأولي يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

    وقد تتفوق أرامكو على الحصيلة القياسية التي جمعتها شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في طرحها الأولي ببورصة نيويورك في 2014 وبلغت 25 مليار دولار.

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