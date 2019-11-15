أسعار البطاطس والبصل والفاصوليا تتراجع خلال تعاملات الأسبوع

القاهرة- مصراوي:

انخفضت أسعار البطاطس والبصل والباذنجان والفلفل والفاصوليا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بالجمعة الماضية.

وارتفعت أسعار الجوافة، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و 4.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه بانخفاض جنيه.

البصل بين جنيهين و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و3 جنيهات بتراجع 75 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

جوافة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

رمان بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.