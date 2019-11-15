تراجع المكرونة وارتفاع الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في أسبوع

القاهرة- مصراوي:

استقر سعر السمك البلطي والبوري خلال تعاملات اليوم الجمعة في بسوق العبور مقارنة بالجمعة الماضية، وفي المقابل تراجع السمك المكرونة، وارتفع سعر السمك المكرونة والجمبري والكابوريا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بقيمة جنيهين ليتراوح اليوم بين 50 و64 جنيهًا مقارنة بأسعار الجمعة الماضية.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري بقيمة 10 جنيهات ليتراوح بين 90 جنيهًا و200 جنيه.

وارتفع سعر الجمبري الممتاز بقيمة 10 جنيهات للكليو ليترواح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع جنيها ليتراوح بين 24 و30 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح بين 44 و50 جنيها، وفقا لبيانات السوق.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.