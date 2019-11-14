الدولار ينخفض في 7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

هبط سعر الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بينما ظل سعر العملة الأجنبية مستقرا في 3 بنوك أخر عند مستوى تعاملات الصباح.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا في بنوك الأهلي، مصر، والإسكندرية إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، قرشين، إلى 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي، قرشا إلى 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأجنبية في بنك والتعمير الإسكان قرشين، إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس قرشين إلى 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي البركة كريدي أجريكول، عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.