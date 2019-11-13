أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر والجرام يزيد جنيهين اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي جنيهين للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 657 جنيها مقابل 655 جنيها أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 563 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 751 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5256 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحقت الآمال بشأن أي مؤشر إيجابي على إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للمعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وقالت وكالة رويترز إنه بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1462.15 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1463.30 دولار للأوقية.