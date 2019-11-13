أسعار السمك تستقر في سوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 25 و30 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 45 و51 جنيها.

وظل سعر كيلو الكابوريا مستقرا بين 30 و150 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نفس سعر أمس ليتراوح بين 50 و64 جنيها، ويتراوح سعر الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و190 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.