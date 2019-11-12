أسعار النفط ترتفع وسط آمال بتقدم المحادثات بين أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، متعافية من خسائر مبكرة بفعل آمال في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يشير إلى تقدم في محادثات التجارة مع الصين خلال كلمة في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتا، أو 0.5%، إلى 62.49 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد هبطت إلى 61.90 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.4%، إلى 57.09 دولار للبرميل، بعد أن كان قد هبط إلى 56.55 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار أمس الاثنين بفعل المخاوف حيال التأثير على طلب النفط من تداعيات الحرب التجارية الأمريكية الصينية الممتدة منذ 16 شهرا، والتي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي.

وقال ترامب، السبت الماضي، إن المحادثات مع الصين تمضي "بشكل جيد جدا" لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا إلا إذا كان الأمثل لواشنطن.

وقال أيضا إنه كانت هناك تقارير خاطئة عن عزم الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وستكون الأسواق متعطشة لأي جديد بشأن المحادثات.