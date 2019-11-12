ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 25 و30 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 45 و51 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.