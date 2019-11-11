مصر تستهدف معدل نمو 6.4% خلال العام المالي المقبل

كتب- مصطفى عيد:

تستهدف وزارة المالية تحقيق معدل نمو يبلغ 6.4% خلال العام المالي المقبل، بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين.

وأصدرت الوزارة، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن الدولة تستهدف في البيان التمهيدي للعام المالي 2020- 2021، معدل نمو 6.4%.

وتستهدف مصر نموًا اقتصاديًا 6% خلال العام المالي الجاري مقابل 5.6% خلال عام 2018-2019.

وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري حققت مصر معدل نمو بلغ 5.6%، بحسب بيانات وزارة التخطيط.