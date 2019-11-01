ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من الأسماك والمأكولات البحرية بينها البلطي والبوري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور، بينما تراجع سعر سمك المكرونة السويسي.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع جنيهين ليتراوح اليوم بين 25 و30 جنيها مقابل أسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع بنحو 5 جينهات ليتراوح اليوم بين 45 و51 جنيها، وفقا لبيانات السوق.

وارتفع سعر الجمبري الممتاز ما بين 10 جنيهات و30 جنيها، ليترواح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها مقابل 290 و 330 جنيها للكيلو الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وهبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، نحو 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 50 و 66 جنيهًا، بحسب بيانات السوق.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 جنيهًا و210 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.