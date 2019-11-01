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    تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات بسوق العبور في أسبوع

    11:19 ص الجمعة 01 نوفمبر 2019
    تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات بسوق العبور في أسبوع

    أسعار الخضروات

    القاهرة – مصراوي:

    تراجعت أسعار الطماطم في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر كيلو البطاطس مقارنة بالجمعة الماضي.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 2 و4.5 جنيه بتراجع 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

    البطاطس بين 3.75 و 6.25 جنيه بزيادة 25 قرشا.

    البصل بين 2.75 و 4.75 جنيه.

    الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

    الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    بامية بين 15 و20 جنيها.

    القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    جوافة بين 2 و4 جنيهات.

    رمان بين 3 و6 جنيهات.

    أسعار الخضروات سوق العبور

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