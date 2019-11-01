تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات بسوق العبور في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار الطماطم في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر كيلو البطاطس مقارنة بالجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 2 و4.5 جنيه بتراجع 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3.75 و 6.25 جنيه بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 2.75 و 4.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

بامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

جوافة بين 2 و4 جنيهات.

رمان بين 3 و6 جنيهات.