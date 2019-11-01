تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات بسوق العبور في أسبوع
القاهرة – مصراوي:
تراجعت أسعار الطماطم في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر كيلو البطاطس مقارنة بالجمعة الماضي.
وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 2 و4.5 جنيه بتراجع 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.
البطاطس بين 3.75 و 6.25 جنيه بزيادة 25 قرشا.
البصل بين 2.75 و 4.75 جنيه.
الكوسة بين 4 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
بامية بين 15 و20 جنيها.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
جوافة بين 2 و4 جنيهات.
رمان بين 3 و6 جنيهات.
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