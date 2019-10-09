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    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

    11:22 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

    أسماك

    القاهرة- مصراوي:

    استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس الثلاثاء، ليتراوح بين 30 و35 جنيها.

    كما استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 42 و50 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها.

    وبقى سعر كيلو الكابوريا مستقرا بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيها.

    ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 90 جنيها و210 جنيهات، وسعر كيلو الفليه البلطي إلى بين 30 و90 جنيها.

    أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور السمك البلطي

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