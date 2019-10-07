مصر تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة تسيير الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

فازت مصر، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمنصب نائب رئيس لجنة التسيير للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار "WAIPA" للفترة (2019-2021)، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة، إن هذه تعد المرة الاولى التي تحصل فيها مصر على هذا المنصب، كما تعد المرة الأولي لتتولى الهيئة منصبين بلجنة التسيير لفترتين على التوالي، واستطاعت الهيئة الحصول على هذا المنصب بالإضافة إلى الهند من بين 6 مرشحين وهم مصر وفنلندا وكوستاريكا والهند وموريشيوس وسويسرا.

وجاء إعلان فوز الهيئة في الانتخابات التي أجريت أثناء مشاركة علا القبرصي نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورته الـ 24 والذي عقد بمدينة وارسو ببولندا خلال الفترة من 7 و8 أكتوبر الجاري، حيث عقدت الجمعية العمومية للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار على هامش المؤتمر.

وذكرت علا القبرصي أن فوز الهيئة العامة للاستثمار بمنصب نائب رئيس الرابطة يأتي استكمالا للجهود المبذولة في تعزيز دورها الإقليمي والدولي بهذه الرابطة الدولية بما يليق باسم ومكانة مصر، وبما يخدم مستهدفات الهيئة نحو مضاعفة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووفقاً لخطة وأولويات الحكومة المصرية.

ووفقا للبيان، يأتي هذا الفوز تتويجًا للجهود التي بذلتها مصر خلال العامين الماضيين في إطار شغلها لمنصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة (2017-2019) بالرابطة، وأطر التعاون المستمر مع الدول الأفريقية الأعضاء بالرابطة من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما لمسه وفد الهيئة المشارك من ممثلي الدول الأفريقية المشاركين من تقدير لدور مصر وهو ما انعكس بشكل عملي في التصويت لمصر.

وكتنت الهيئة شغلت منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتين خلال الفترة 2017-2019، وكذلك في عام 2006 بالرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار (الوايبا) التي تم إنشاؤها عام 1995، وتضم حالياً 130 عضواً.

وتقوم هذه الرابطة بتوفير منصة لوكالات ترويج الاستثمار، من أجل التواصل وتبادل أفضل الممارسات في مجال جذب الاستثمارات ودعم تنفيذ الخطط والمستهدفات الاستثمارية لهيئات الاستثمار الأعضاء بها.

ويتم انتخاب أعضاء لجنة التسيير لمدة عامين وتتكون من رئيس ونائبين للرئيس و11 عضوا ممثلين لـ 11 إقليما.