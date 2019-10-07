حكاية خفض أسعار البنزين وتأثيرها على الأسعار (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

فاجأت الحكومة المصريين، يوم الخميس الماضي، وقررت لأول مرة خفض أسعار البنزين 25 قرشًا للتر، لأنواع بنزين 80 و90 و95.

وجاء قرار الخفض تطبيقًا لآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي بدأ تطبيقها في يوليو الماضي على أغلب منتجات الوقود.

واستثني قرار الخفض أسعار السولار والبوتوجاز والغاز الطبيعي سواء للسيارات أو المنازل.

وفي هذا الفيديو يشرح مصراوي ما هي آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟ وما أثر خفض البنزين على الأسعار؟ ومتى تعود الحكومة لمراجعة أسعار الوقود مرة ثانية؟

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