ارتفعت بـ"الإسكندرية".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قرشا واحدا، في بنك الإسكندرية مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا، في بنك الإسكندرية إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.27 جنيه للشراء، 16.36 جنيه للبيع.