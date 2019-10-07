"أبوعوف" تستثمر 50 مليون جنيه لزيادة فروعها إلى 150 فرعا بحلول 2020

القاهرة- مصراوي:

قال أحمد عوف، رئيس مجلس إدارة شركة سامو للصناعات الغذائية المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف"، إن شركته تستهدف إضافة 30 فرعا جديدا لفروع سلسلة "أبو عوف" لتصل إلى 150 فرعًا بحلول عام 2020، بتكلفة استثمارية تصل إلى 50 مليون جنيه.

وتعمل الشركة في مجال صناعة الأغذية منذ 40 عاما، ولديها حاليا 120 فرعا منتشرة في المحافظات، وهي متخصصة في مجال الصناعات الغذائية الخفيفة والأطعمة الطبيعية، مثل المكسرات والفواكه المجففة والتمور المصرية والقهوة، ولديها مصنع لتحميص وتعبئة وتغليف المكسرات، وأسطول من السيارات للتوزيع يصل إلى 50 سيارة.

وقال عوف، إن الشركة تعمل على زيادة عدد خطوط إنتاج القهوة بجميع أنواعها في الفترة المقبلة، لسد احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية.

وأضاف أن الشركة تعمل على خطة تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة لجميع منتجات الشركة، وأن مشاركتها في معرض أنوج الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات، الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2019 بمقاطعة كولونيا بجمهورية ألمانيا، يستهدف دراسة الفرص الاستثمارية الحقيقية التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف التصدير إلى الخارج وجلب المزيد من العملة الصعبة إلى السوق المصرية.