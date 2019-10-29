أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.75 و4.75 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه.

البصل بين 2.75 و4.75 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه.

الجوافة بين 2 و4 جنيهات.

الرمان بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي 7 جنيهات و11 جنيها.

الكاكا بين 6 و9 جنيهات.