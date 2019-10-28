ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن البيضاء والكيلو يسجل 25 جنيها في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن بشكل طفيفة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع إلى 20 جنيها مقابل 19 جنيها الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع بالأسواق اليوم، بنحو 25 جنيها.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى حالة الطقس خلال اليومين الماضيين والتي ينتج عنه تعطل نقل الدواجن للمحلات الأمر الذي رفع أسعارها.

وسجل سعر كرتونة البيض 32.5 جنيه بالمزرعة، لتباع بالسوق بسعر يتراوح بين 37 و38 جنيها، وفقا لما قاله السيد.

وتراجع سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو جنيها واحدا، ليتراوح بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 33 جنيها بالأسواق.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت يتراوح بين 4 و6 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.