  • عاجل:بيان حالة الطقس: الأرصاد تعلن حالة الجو حتى الجمعة (نصيحة وبشرى)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

    ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن البيضاء والكيلو يسجل 25 جنيها في الأسواق

    11:58 ص الإثنين 28 أكتوبر 2019
    ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن البيضاء والكيلو يسجل 25 جنيها في الأسواق

    مزرعة دواجن

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار الدواجن بشكل طفيفة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

    وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع إلى 20 جنيها مقابل 19 جنيها الأسبوع الماضي.

    وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع بالأسواق اليوم، بنحو 25 جنيها.

    وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى حالة الطقس خلال اليومين الماضيين والتي ينتج عنه تعطل نقل الدواجن للمحلات الأمر الذي رفع أسعارها.

    وسجل سعر كرتونة البيض 32.5 جنيه بالمزرعة، لتباع بالسوق بسعر يتراوح بين 37 و38 جنيها، وفقا لما قاله السيد.

    وتراجع سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو جنيها واحدا، ليتراوح بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 33 جنيها بالأسواق.

    وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت يتراوح بين 4 و6 جنيهات.

    وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

    أسعار الدواجن الدواجن البيضاء شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية

    الخبر التالى:

    هيئة الاستثمار تقر تيسيرات جديدة لمستثمري الوحدات الصناعية بميت غمر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان