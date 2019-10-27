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    27 شركة صينية تلتقي مع شركات مصرية للترويج لمعرض الصين أفريقيا

    02:53 م الأحد 27 أكتوبر 2019
    27 شركة صينية تلتقي مع شركات مصرية للترويج لمعرض الصين أفريقيا

    الصين

    كتبت- منار الرخ:

    عقد وفد مكون من 27 شركة صينية، لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين، بهدف الترويج لمعرض الصين أفريقيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي الصيني المصري.

    يأتي ذلك على هامش مؤتمر الترويج الاقتصادي والتجاري المصري الصيني، المنعقد حاليا بمقر الغرفة التجارية.

    وتعمل الشركات الصينية على المشاركة فى قطاعات البنية التحتية مثل، الزراعة والرعاية الصحية والاستيراد والتصدير.

    وكان وفد اقتصادي صينى، زار القاهرة خلال شهر يوليو، من أجل استكشاف فرص التعاون الاستثمارية والتجارية مع مصر، وتعد مصر المحطة الثالثة فى جولة الوفد الصينى، الذى يترأسه رئيس المجلس الصيني.

    الصين معرض الصين أفريقيا مؤتمر الترويج الاقتصادي والتجاري المصري الصيني تعاون اقتصادي

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