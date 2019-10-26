  • عاجل:بيان حالة الطقس.. الأرصاد: استمرار الموجة السيئة حتى هذا الموعد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    ارتفاع البوري والجمبري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

    11:33 ص السبت 26 أكتوبر 2019
    ارتفاع البوري والجمبري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

    أسعار السمك

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، خلال تعاملات اليوم السبت، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما ارتفع سعر الجمبري الممتاز، بنحو 40 جنيها، ليترواح بين 300 و370 جنيها للكيلو، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، بين 25 و28 جنيها، وهو سعر أمس، وكيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وبقى سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ثابتا، بين 55 و65 جنيهًا، وكيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيهًا و220 جنيها.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

    أسعار السمك سوق العبور الجمبري السمك البلطي

    الخبر التالى:

    يصل إلى 600 ألف جنيه.. شروط قرض سداد المصروفات الدراسية في 5 بنوك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان