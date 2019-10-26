ارتفاع البوري والجمبري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، خلال تعاملات اليوم السبت، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما ارتفع سعر الجمبري الممتاز، بنحو 40 جنيها، ليترواح بين 300 و370 جنيها للكيلو، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، بين 25 و28 جنيها، وهو سعر أمس، وكيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وبقى سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ثابتا، بين 55 و65 جنيهًا، وكيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيهًا و220 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.