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    فقد 8 قروش في أسبوع.. تسارع وتيرة هبوط الدولار أمام الجنيه في البنوك

    05:17 م الجمعة 25 أكتوبر 2019
    فقد 8 قروش في أسبوع.. تسارع وتيرة هبوط الدولار أمام الجنيه في البنوك

    القاهرة – مصراوي:

    زادت وتيرة هبوط أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد 8 قروش في البنك الأهلي المصري، ليواصل رحلة هبوط بدأت منذ بداية العام الجاري.

    وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع مقابل 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

    وكان الدولار قد عاود التراجع أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

    وسجل الدولار على مدار أسابيع طويلة، تراجعا أمام الجنيه، ومع استمرار الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية، فإن توقعات عدد من المحللين والمصرفيين تختلف بشأن تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2019.

    ويرى بعض المحللين والمصرفيين، تحدثوا إلى مصراوي، أن سعر الدولار قد يتراوح بين 15.5 و16.5 جنيه مع نهاية العام الجاري، فيما رأى آخرون أن الدولار سيعاود الصعود مرة أخرى.

    سعر الدولار أسعار العملات

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