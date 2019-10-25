أسعار الذهب تعود للارتفاع في مصر.. تعرف على سعر الجرام اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

عاودت أسعار الذهب في مصر، الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما هبطت خلال تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب ، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن عيار 18 سجل اليوم 674 جنيها مقابل 671 جنيها أمس، بزيادة 3 جنيهات للجرام.

وأرجع نجيب هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميًا، والذي وصل إلى 1505 دولارات للأوقية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 577.7 جنيه، وعيار 24 إلى 770 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5392 جنيها.

وعالميا، ارتفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتماسك فوق مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة)، بحسب وكالة رويترز.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ العاشر من أكتوبر عند 1506.76 دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتفع 0.1% إلى 1505.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن الأصفر 1.1% هذا الأسبوع متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1508.20 دولار للأوقية.