بسبب الأمطار.. الغرف التجارية تشكل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق

كتبت- منار الرخ:

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة السوق بالمحافظات بشكل يومي للحفاظ على التوازن به في ظل حالة المناخ والسيول والأمطار.

وأضاف أنه على الرغم من صعوبة الطقس، فإن التجار لديهم إصرار كبير على استمرار فتح محلاتهم لتلبية متطلبات المواطنين، وستعد كل غرفة تقارير حول هذا الشان لرفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد.

وأشاد العربي، بدور الغرف التجارية للحفاظ على ضبط السوق ومساندة المواطنين بإطلاق مبادرة لخفض الأسعار.

وأشار العربي إلى تنوع طرق مبادرة خفض الأسعار سواء من خلال التنازل عن جزء من هامش الربح أو إقامة معارض لبيع السلع بأسعار الجملة أو بعمل عروض على السلع، بما يساهم في تنشيط المبيعات وبذلك يستفيد التجار والمواطنين.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه سيكلف مجلس إدارة كل غرفة تجارية، رسميا بدءا من غدا الخميس بالتعاون مع الجهات المعنية بحصر الأضرار الناجمة عن هذه السيول فيما يتعلق بمنتسبيها في القطاعات المختلفة ووضع مقترحاتها حول سبل تعويض المتضررين ورفعها إلى الاتحاد لمناقشتها بشكل موسع وقانوني.

وأوضح أنه من ضمن المقترحات التي تم عرضها عليه من التجار أن يتم خصم تعويض متضرري كل غرفة من الاحتياطي الخاص بها ولذلك ستكون كل غرفة منوطة بحصر وافي ودقيق عن متضرريها وتحديد المبالغ المالية لتعويض المتضررين المستحقين فعليا.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الغرف التجارية بالمحافظات من أعمالها سيتم رفع الأمر إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المنوطة بإصدار قرار الخصم من الاحتياطي النقدي للغرف التجارية لاتخاذ ما تراه مناسبا.