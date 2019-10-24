توقيع مذكرة لإنشاء مشروع مصري روسي بمجال الزيوت بتكلفة 300 مليون دولار

كتبت- دينا خالد:

شهد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ويحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لتجهيز وتعبئة الزيوت، وشركة "EFKO" الروسية لتصنيع الزيوت لإنشاء مشروع استثماري ضخم في السوق المصري باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، من المتوقع أن يصل حجم أعمال المشروع، الذي سينفذ في مجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية، إلى حوالي 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وحضر التوقيع النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية الروسي، ونائبة وزير الزراعة الروسي، وناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو، وذلك على هامش القمة الروسية الأفريقية، المنعقدة حاليا في روسيا.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التصنيع المشترك بالسوق المصري، والتصدير لأسواق الدول الأفريقية، وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية، وإنشاء مصانع منتجات الزيوت النباتية، والتعاون في مجال زراعة الحبوب المحتوية على الزيوت للإنتاج والاستهلاك المحلي.

كما اتفق الجانبان على الاندماج في سلسلة توريد الزيوت النباتية العالمية، واستحداث خط لمنتجات الألبان البديلة القائمة على النباتات، إلى جانب إنشاء صومعة حبوب لتخزين 2 مليون طن سنوياً.

كما نص الإتفاق على التعاون بين الجانبين في مجالات نقل الخبرات، وتبادل الخبراء وتنمية الموارد البشرية، وتنمية سلاسل التوريد، إلى جانب مجالات نقل التكنولوجيات المتطورة وتوريد الآلآت والمعدات، وفقا للبيان.

وقال وزير الصناعة، إن توقيع هذا الاتفاق يأتي كنتيجة مباشرة لزيارة الرئيس السيسى الحالية لدولة روسيا، وكذا تتويجا للعلاقات المتميزة التي تربط القطاع الخاص المصري والروسي خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية وحكومتا البلدين بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة.