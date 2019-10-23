الصناعة: المنطقة الصناعية الروسية ستجذب استثمارات بنحو 7 مليارات دولار

القاهرة – مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إنه مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، من المتوقع أن يجذب استثمارات بقيمة تصل إلى حوالي 7 مليارات دولار.

وأضاف الوزير، في تصريحات على هامش مشاركته بقمة روسيا أفريقيا والمنعقدة بمدينة سوتشى الروسية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن المنطقة الصناعية تعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الأفريقية.

وستقام المنطقة الصناعية الروسية ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع وستشمل تصنيع منتجات تنافسية تلبي احتياجات السوق المصري والأسواق الخارجية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة، بحسب الوزير.

وأشار، إلى أن المنطقة الصناعية، ستجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأصاف الوزير أن هناك أهمية لتعزيز التوجه التصديري للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات مصرية روسية مشتركة في مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التيتتمتع بها المنتجات المصرية بالدول الافريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية.

وأوضح الوزير، أن 26 شركة روسية حتى الآن أعربت عن رغبتها فى الاستثمار في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر نحو 35 ألف فرصة عمل.

ويمثل المشروع فرصةً كبيرةً أمام الشركات الروسية الراغبة فى النفاذ بمنتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، من خلال الاستثمار فى السوق المصرية، والذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم ما يقرب من 1.8 مليار نسمة، بحسب الوزير.