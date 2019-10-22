من بينها الأهلي ومصر.. أسعار الدولار تنخفض في 6 بنوك بنهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية، قرشا واحدا، في البنك التجاري الدولي، إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار، قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي البركة، وكريدي أجريكول عند 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.17 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.