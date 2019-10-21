الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه في بنكي الأهلي ومصر بنهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 9 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، ، فيما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بأسعار الصباح.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، بنحو قرشين إلى 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع، مقابل 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع بالأمس، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتراجع سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان وقناة السويس، قرشا واحدا، إلى 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار، قرشين في بنك كريدي أجريكول، إلى 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

وخفض بنك البركة سعر الدولار قرشا واحدا إلى 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار، قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية، 3 قروش، في البنك التجاري الدولي، إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.