الجمبري يسجل 340 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار المأكولات البحرية، في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم، في سوق العبور، بين 25 و28 جنيهًا، فيما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و64 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وحافظ سعر كيلو السمك البوري، على مستواه ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الجمبري، بين 280 جنيهًا و340 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم، بين 90 جنيهًا و220 جنيها، فيما استقر سعر كيلو الكابوريا، بين 30 و140 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.