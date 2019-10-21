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    السندات الدولارية للبنان تهوي مع تصاعد الاحتجاجات

    11:09 ص الإثنين 21 أكتوبر 2019
    السندات الدولارية للبنان تهوي مع تصاعد الاحتجاجات

    مئات الدولارات

    القاهرة- وكالات:

    هوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر اليوم الاثنين عقب احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد اتسع نطاقها يوم الأحد قبيل اجتماع لمجلس الوزراء بشأن تسريع خطى إصلاحات.

    ووفقًا لوكالة رويترز هوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنت في الدولار ليجري تداوله عند 65.5 سنت، حسبما أظهرته بيانات تريدويب، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالي أربعة سنتات.

    وشهد لبنان مظاهرات على مدار أربعة أيام هي الأضخم منذ عقود احتجاجا على النخبة الحاكمة التي تطاردها مزاعم بالفساد والمحسوبية. ويوم الأحد، اتفق رئيس الوزراء سعد الحريري على حزمة إصلاحات مع شركائه في الحكومة.

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