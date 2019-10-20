البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14239 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 118 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 129 ألف جنيه، و118 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.02% إلى مستوى 14206 نقاط.