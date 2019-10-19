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    طارق عامر يلتقي كبار مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية في واشنطن

    02:26 م السبت 19 أكتوبر 2019
    طارق عامر يلتقي كبار مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية في واشنطن

    طارق عامر يلتقي كبار مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية

    كتبت - منال المصري:

    التقى طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، عددا من مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن .

    واجتمع، طارق عامر مع كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بواشنطن.

    وعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاته السنوية يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى الغد، لمناقشة آفاق نمو الاقتصاد العالمي وسط حضور كبير من المسؤولين المصريين ومؤسسات تمويل دولية وعربية مختلفة .

    وكان صندوق النقد الدولي انتهى من تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار علي مدار 3 سنوات من نوفمبر 2016 وحتى العام الجاري.

    كما التقى عامر، محافظ البنك المركزي الكويتي الدكتور محمد يوسف الهاشل على هامش الاجتماعات السنوية.

    وكان عامر، قال في كلمته الخميس الماضي، إن الأوضاع الاقتصادية المصرية التي تشهد تقدما ونموًا ملحوظًا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

    وأضاف عامر، في كلمته أن الاقتصاد المصري أمن ولدية الكثير ليقدمه كما أنه لم يعامل بعدل من قبل.

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    واشنطن البنك المركزي طارق عامر صندوق النقد الدولي

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