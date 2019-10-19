5 بنوك تصدر حسابات توفير وبطاقات ائتمان مجانا حتى نهاية الشهر الجاري

كتبت - منال المصري:

قررت 5 بنوك كبرى، تقديم منتجات مصرفية مجانا دون احتساب أي مصاريف إدارية للعملاء الجدد، خلال الشهر الجاري.

ويأتي هذا القرار، بمناسبة مشاركة البنوك في مبادرة البنك المركزي للشمول المالي تحت اسم الاحتفال بيوم الادخار حتى نهاية أكتوبر الجاري .

وقال مسؤولو خدمة العملاء في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري والبنك التجاري الدولي، تحدثوا لمصراوي، إن جميع فروع البنوك تعمل على فتح حسابات توفير وإصدار بطاقات دبت وائتمان ومحافظ ذكية عَلِي الموبايل للعملاء الجدد معفاة من أي مصاريف إدارية حتى نهاية الشهر الجاري.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك من بداية العام الجاري بالترويج لمبادرة الشمول المالي عبر 4 فعاليات على مدار العام من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية مجانا و التواجد خارج الفروع في الأندية والجامعات او أي تجمعات جماهيرية لجذب عملاء جدد من خارج المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

وحدد المركزي أربع فعاليات للشمول المالي ترتبط بمناسبات محددة تشمل الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 15 مارس والاحتفال بيوم الشمول المالي العربي في شهر أبريل من كل عام، والفعالية الثالثة الاحتفال بيوم الشباب العالمي في شهر أغسطس والفاعلية الرابعة الاحتفال بيوم الادخار في شهر أكتوبر الجاري .

ويسعى البنك المركزي من خلال هذه الفعاليات إلى جذب عملاء جدد داخل الجهاز المصرفي وزيادة الثقافة المصرفية بالمجتمع .

وتحجم بعض البنوك الخاصة عن المشاركة أو الترويج في مبادرة البنك المركزي للشمول المالي وذلك لارتفاع تكاليف الترويج للمبادرة أو عدم تركيز البنك على هذه النوعية من صغار العملاء .