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    سندات لبنان الدولارية تنخفض بسبب استمرار احتجاجات شعبية لليوم الثاني

    10:58 ص الجمعة 18 أكتوبر 2019
    سندات لبنان الدولارية تنخفض بسبب استمرار احتجاجات شعبية لليوم الثاني

    مظاهرات في لبنان

    القاهرة- وكالات:

    انخفضت سندات لبنان السيادية الدولارية 1.9 سنت اليوم الجمعة بعد أن استمرت أكبر احتجاجات منذ سنوات لليوم الثاني في أنحاء الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية، بحسب وكالة رويترز.

    وتكبدت سندات استحقاق 2025 أكبر انخفاض في شهرين، لتتراجع إلى 67.09 سنت للدولار وفقا لبيانات تريدويب.

    ولبنان من بين أكبر الدول المثقلة بعبء الديون في العالم، ويعاني جراء انخفاض النمو وبنية تحتية متداعية.

    وتجمع آلاف الأشخاص خارج مقر الحكومة وسط بيروت مساء يوم الخميس، مما أجبر الحكومة على التراجع عن خطط لفرض ضريبة جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب.

    مظاهرات لبنان لبنان الدولار

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