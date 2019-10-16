المصرف المتحد يرفع محفظة التعاون مع صندوق التمويل العقاري إلى 500 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

وقع أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بروتوكول تعاون، مع مي عبد الحميد رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لرفع محفظة التعاون بين المصرف والصندوق من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، لتمويل محدودي الدخل طبقا لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وكان المصرف المتحد وقع بروتوكولا مع الصندوق قبل 3 سنوات لتوفير تمويل بقيمة 250 مليون جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وتم سحبها جميعا.

وقال أشرف القاضي، إن استراتيجية المصرف استندت علي تعظيم دوره التنموي لمساندة جهود الدولة نحو توفير سكن ملائم للمواطنين خاصة لمحدودي الدخل، موضحا أن فائدة التمويل تتراوح بين 5% إلى 7% على مدار 20 عاما طبقا لمبادرة البنك المركزي.

وأضاف أن محفظة التمويل العقاري بالمصرف بلغت 375 مليون جنيه، وتستحوذ مبادرة المركزي على نسبة 90% من إجمالي المحفظة بعدد 3150 عميلا

وقالت مي عبد الحميد، إن مسيرة التعاون الناجحة مع المصرف المتحد بدأت منذ عام 2016 لتمويل 4100 وحدة سكنية تتوزع بين 3 آلاف وحدة سكنية في مدينة السويس، و1100 وحدة في 9 محافظات لتمويل محدودي الدخل.