أسعار الذهب تنخفض عالميا للجلسة الثالثة على التوالي

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتواصل انخفاضاها للجلسة الثالثة على التوالي، بحسب وكالة رويترز.

في الوقت الذي تعززت فيه الشهية للمخاطرة بفضل التفاؤل المحيط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يضغط ارتفاع طفيف في الدولار على الأسعار.

وبحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1486.91 دولار للأوقية ، بعد أن هبط 1% في الأسبوع السابق.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1491.20 دولار للأوقية

وقال جيفري هالي، المحلل لدى أواندا، "الذهب لا يتحرك بناء على العوامل الأساسية للذهب، إنه يتحرك بناء على أي ما كان يحدث في الوضع التجاري".

وأضاف هالي، "الاتفاق التجاري لا يحوي الكثير من التفاصيل، لكنه سيظل كافيا لدعم المخاطرة على الأرجح، وذلك سلبي للذهب".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، المرحلة الأولى من اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعلق تهديدا بزيادة رسوم جمركية، وهي أكبر خطوة بين البلدين في 15 شهرا، وفقا للوكالة.

وابتهجت أسواق الأسهم الآسيوية بالنبأ، مع ارتفاع أكبر مؤشر لإم.إس.سي.آي لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.5%.

وعادة ما يستخدم المستثمرون الذهب للتحوط في مواجهة الضبابية السياسية والمالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 17.58 دولار للأوقية ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر عند 889.90 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 1697.55 دولار للأوقية، بعد أن بلغ المستوى القياسي المرتفع البالغ 1705.84 دولار الجمعة الماضية.