وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل حول منظومة البرامج والأداء لمسئولي الأزهر

القاهرة - مصراوي:

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل تدريبية لمسؤولي، الأزهر الشريف للتعريف بمنظومة البرامج والأداء، والتدريب على سبل تطبيقها بشكل عملي فيما يخص برامج مؤسسة الأزهر الشريف والجهات التابعة بما يشمل جامعة الأزهر والمستشفيات الجامعية.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن خطة البرامج والأداء معنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لتشارك بها كل الجهات بالدولة بجانب الجهاز الحكومي من هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال عام أو أجهزة مستقلة ماليًا فضلًا عن مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، لما لتلك الجهات من دورٍ مهم فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج الحكومة.

وأضافت في بيان صحفي اليوم، أن تطبيق خطة البرامج والأداء قد يلعب دورًا مهمًا فى إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وقياس أداء الموظفين، خاصة في ظل ما تضمنته رؤية مصر 2030 من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.

ومن جانبه قال جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة إلى أن الهدف الأساسي لموازنة وخطة البرامج والأداء، يتمثل في تحسين أولويات الإنفاق في ظل محدودية الموارد، فضلًا عن توجيه المُخصصات المالية إلى البرامج المستهدفة، موضحًا أن خطة البرامج والأداء تعد بمثابة أداة ضغط، لمساعدة الوزارات على تحسين كفاءة وفاعلية الخدمات التي تقدمها.

وأضاف حلمي أن خطة البرامج والأداء ساهمت فى إعداد محتوى برنامج الحكومة، والذي تضمن خمسة أهداف استراتيجية، لينقسم كل هدف منها إلى عدة برامج رئيسة، تضم بدورها برامج أخرى فرعية، لها آليات محددة تتضمن مؤشرات أداء تشغيلية ومالية واستراتيجية.

وتابع حلمي أن منظومة المتابعة لبرنامج الحكومة تحتوي على أكواد خاصة لكل مؤشر أداء وبرنامج فرعي، وتركز خطة البرامج والأداء على عدد من العناصر تمثلت في التخطيط المالي (المُدخلات المالية والبشرية)، والمُخرجات، والأثر، وتتبع عائد إنفاق بند التكلفة الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من موازنة كل وزارة.

يُشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بصدد إطلاق مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب"، والمقرر انعقاده بمدينة الغردقة، في الفترة بين ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز نظم التقييم الوطنية من خلال تبادل الخبرات وتقوية سبل التعاون والشراكات.