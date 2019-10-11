التخطيط تصدر تقريرًا حول جائزة مصر للتميز الحكومي

القاهرة – مصراوي:

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا حول جائزة مصر للتميز الحكومي يعرض أهم الحقائق والأرقام والإحصاءات، والإنجازات التفصيلية لأنشطة التدريب والتأهيل بالجائزة منذ إطلاقها فى يوليو 2018.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن جائزة مصر للتميز الحكومي هي جائزة وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية.

وأضافت السعيد أن منظومة التميز الحكومي تعكس ثقافة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل في تحقيق الريادة وتمكين الحكومات.

وأوضحت "ويأتي ذلك عن طريق رفع معاييرتقييم الأداء وتحسين القيمة النوعية لبناء الثقة بين المواطنين والقدرات الحكومية لبناء مستقبل أفضل، كما ترتكز المنظومة على تحقيق مستوى الريادة في التفكير الإداري".

وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة تنتهج التفكير الابتكاري المستدام والتخطيط الفعال للمستقبل؛ سعياً لتحسين الجودة في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات،.

وترتكز المنظومة على فلسفة التطوير المستمر لرفع مستويات الأداء المتميز والريادة في تقديم خدمات عالية الجودة، والعمل على استفادة المؤسسات الحكومية من أفضل الممارسات والخبرات العالمية في التطبيقات الابتكارية.

وتم استلام طلبات الترشح إلكترونيا ويدويا من الجهات المختلفة منذ فتح باب الترشح، حيث تم استلام عدد 563 طلب ترشح بفئة المؤسسة الحكومية المتميزة كالآتى 290 طلب ترشح من الكليات الحكومية، و22 محافظة، 31 مدينة، 15 قرية، 141 مركز و64 حى.

وفي جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية فتقدم لها عدد 226 مكتب بريد، 19 مكتب تأهيل اجتماعى، 64 مكتب شهر عقارى وتوثيق و158 مركز تكنولوجى، وتقدم لجوائز التميز الفردى عدد 39 رئيس قطاع و99 رئيس إدارة مركزية و333 مدير عام و274 مدير إدارة، كما تم تلقى عدد 157 بحث وفكرة من وزارات مختلفة و72 بحث وفكرة من المحافظات وهى جميعها أفكار متميزة تصلح للتطبيق .

وأوضح التقرير أنه تم تدريب عدد 3699 متدرب وفقًا لمعايير التميز الحكومي لجائزتي المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، كما تم تنفيذ ورش عمل إضافية/مكثفة لعدد 1128 متدرب للتدريب على معايير التميز الحكومي لجائزتي المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

بالإضافة إلى العمل على الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بكيفية تقديم ملف الترشح، وتم عقد اجتماعات وندوات خاصة لمجموعات عمل بشكل مكثف سواء على مستوى القاهرة أو المحافظات الأخرى، ووصل إجمالي عدد المتدربين إلى حوالي 5 الآف متدرب بإجمالي عدد ساعات ورش العمل والتدريب 30 ألف ساعة.

وبدأت الجائزة بمرحلة التوعية فى أكتوبر 2018، ثم فتح باب الترشح للجائزة أول نوفبمر 2018، يلى بعد ذلك مرحلة التدريب والتأهيل ثم مرحلة التقييم للمرشحين والتى استمرت حتى نهاية أغسطس 2019.

وتضم جائزة مصر للتميز الحكومى جوائز التميز المؤسسى وجوائز التميز الفردى، وتنقسم جوائز التميز المؤسسي إلى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتشمل الوحدات المحلية (محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قرى)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية).

كما تضم جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية وتشمل منافذ تقديم الخدمات (مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري، المراكز التتكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، مكاتب التأهيل الاجتماعى ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة).

وكذلك جائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية (الموقع الإلكترونى وتطبيق الهاتف المحمول)، كما تضم جوائز التميز الفردى جائزة القيادات المتميزة وتخصص للمتميزين بالمراكز القيادية (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة)، وجائزة الابتكار والابداع لأى بحث تطبيقي أو فكرة إصلاحية.