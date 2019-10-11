البلطي يتراجع 7 جنيهات.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر السمك البلطي، في سوق الجملة، خلال الأسبوع الماضي، بينما استقرت أسعار البوري، وارتفعت أسعار الجمبري والكابوريا في سوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، 7 جنيهات خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 23 و25 جنيها مقابل 30 و38 جنيها للكيلو الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر الجمبري الممتاز 10 جنيهات ليترواح اليوم بين 300 و370 جنيها للكيلو.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، نحو 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيهًا، بحسب بيانات السوق.

ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 جنيهًا و210 جنيهات، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها، بزيادة 10 جنيهات بحسب بيانات السوق.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.