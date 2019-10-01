احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع ويسجل مستوى قياسيا جديدا في سبتمبر

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 149 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.

وقال البنك عبر موقعه الإلكتروني، إن صافي احتياطيّ النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 45.118 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس.

وكان احتياطيّ النقد الأجنبي سجل عددًا من المستويات القياسية خلال العام الماضي وصلت ذروتها في نوفمبر 2018 بعد أن وصل إلى 44.513 مليار دولار، لكنه انخفض بشكل ملحوظ خلال ديسمبر الماضي بنحو 2 مليار دولار، قبل أن يعاود الارتفاع في الشهور التالية محققا رقما قياسيا جديدًا بنهاية يوليو الماضي، ثم رقم أعلى في نهاية أغسطس.