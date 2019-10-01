الدولار يخسر 164 قرشا من قيمته أمام الجنيه في 9 أشهر (إنفوجرافيك)
05:34 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
إعداد- مصطفى عيد:
تصميم- مايكل عادل:
شهدت أسعار الدولار تراجعا كبيرا أمام الجنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث وصل التراجع إلى نحو 164 قرشا، بنسبة 9.1%.
ويرصد مصراوي من خلال الإنفوجرافيك التالي تطور أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال أول 9 أشهر من عام 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.
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