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    الدولار يخسر 164 قرشا من قيمته أمام الجنيه في 9 أشهر (إنفوجرافيك)

    05:34 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    الدولار يخسر 164 قرشا من قيمته أمام الجنيه في 9 أشهر (إنفوجرافيك)

    الدولار

    إعداد- مصطفى عيد:

    تصميم- مايكل عادل:

    شهدت أسعار الدولار تراجعا كبيرا أمام الجنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث وصل التراجع إلى نحو 164 قرشا، بنسبة 9.1%.

    ويرصد مصراوي من خلال الإنفوجرافيك التالي تطور أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال أول 9 أشهر من عام 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.

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