الدولار يخسر 164 قرشا من قيمته أمام الجنيه في 9 أشهر (إنفوجرافيك)

إعداد- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

شهدت أسعار الدولار تراجعا كبيرا أمام الجنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث وصل التراجع إلى نحو 164 قرشا، بنسبة 9.1%.

ويرصد مصراوي من خلال الإنفوجرافيك التالي تطور أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال أول 9 أشهر من عام 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.