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    الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    05:15 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    دولار

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، وقناة السويس، والبركة عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار مستقرا في بنكي العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.24 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

    الدولار الجنيه البنك الأهلي

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