الضرائب تتعاون مع "رجال الأعمال" بالإسكندرية لتسهيل الإجراءات

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصلحة الضرائب المصرية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بروتوكول تعاون، لتقريب وجهات النظر بشأن المشاكل التي تعوق تنفيذ القوانين الضريبية على نحو سليم، وتسهيل الإجراءات الضريبية وإنهائها وفقًا لأحكام القانون بصورة سليمة.

وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم السبت، إنه سيتم - وفقًا للبروتوكول - إعادة تشكيل لجنة مكونة من الطرفين، للنظر فى المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعية بشأن تنفيذ القوانين الضريبية، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

اللجنة أيضًا ستبحث المعوقات التي قد تواجه تنفيذ القانون بشأن الضرائب واجبة التحصيل، بحسب البيان.

وأضاف حسين أن المصلحة حريصة الانتقال من تناول مشاكل الممولين بشكل فردي إلى وضع الآليات والنظم التي تكفل التعامل مع المشاكل العامة ، وتحقيق تواصل بين المصلحة والممول.

وأوضح حسين، أنه كان من الضروري البدء بعنصر الإقرارات الضريبية الإلكترونية سواء إقرار ضريبة الدخل السنوي، أو إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهري.

وأشار إلى قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 الصادر في مايو الماضي، لإلزام الشركات التي تنتهي السنة المالية الخاصة بها في 30 يونيو، تقديم إقرار ضريبي إلكتروني، وتم فعلًا خلال شهر أكتوبر.

وأشار حسين، إلى أنه بالنسبه لضرائب الدخل، الشركات فقط هى الملتزمة بالإقرار الالكترونى خلال الموسم الحالى وليس الأفراد وستقدم اقرارات ورقية وسيتم التعامل بالإقرارات الالكترونية في 7 مأموريات فقط تخص شركات الاموال وهناك تيسيرات كبيرة للشركات في حال الدخول على موقع المصلحة واختيار رقم سري وإدخال بياناته بأمان وسرية.