تعرف على أسعار الدولار خلال منتصف التعاملات في 10 بنوك

القاهرة – مصراوي:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستواه في تعاملات الصباح، في 10 بنوك.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والبركة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار قرشين في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار الدولار خلال تعاملات أمس في معظم البنوك بعد هبوط مفاجئ أمام الجنيه خلال يومي الأحد والاثنين، في البنوك، في حدود 27 قرشا، وذلك لأول مرة خلال شهور، حيث سجلت الأحد تراجعا يوميا هو الأكبر منذ نحو عامين.

وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، لمصراوي، يوم الأحد، إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وقال المصدر "نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر في سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار".

ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الثلاثاء قبل الماضي، والتي قال فيها إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.



وأكد عامر في تصريحاته أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، عازيًا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، الجمعة الماضية، إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.