مصادر لرويترز: معدل النمو في مصر سجل 5.6% خلال النصف الأول من العام

القاهرة- وكالات:

قال مصدران حكوميان لرويترز اليوم الأربعاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفع إلى حوالي 5.6% في النصف الأول من السنة المالية الجارية من 5.2% في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر 2016.

وكان محمد معيط، وزير المالية، توقع أن يصل معدل النمو خلال الربع الثاني في العام المالي الجاري إلى 5.5%.

وأضاف في تصريحات لقناة سي إن بي سي عربية على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس الأسبوع الماضي: "معدل النمو حقق خلال الربع الأول 5.3%، وأتصور أن معدل النمو في الربع الثاني سيبلغ 5.5%".

وتستهدف الحكومة معدل نمو خلال العام المالي الجاري 5.8%، ليصل إلى 6% خلال العام المالي المقبل ويواصل الارتفاع إلى 7% في 2021 – 2022، وفقًا لوزير المالية