"التنظيم والإدارة" يوافق على إعلانات وظائف في الكهرباء والسياحة

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الخميس، إنه وافق على الطلبات المقدمة من وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة، والثقافة للإعلان عن شغل وظائف قيادية شاغرة بهم، وذلك بموازنتهم للعام المالي 2018-2019.

وأضاف الجهاز أنه وافق على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء بالإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية "بالمستوى الوظيفي مدير عام بمجموعة الوظائف التخصصية".

كما وافق الجهاز أيضا على الطلب المقدم من وزارة السياحة بالإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مشروعات سيناء ومدن القناة "بالمستوى الوظيفي مدير عام" وذلك بموازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وفقا للبيان.

ووافق جهاز التنظيم والإدارة أيضا على الطلب المقدم من وزارة الثقافة بشأن الإعلان عن شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للأمن "بالمستوي الوظيفي (العالية) بمجموعة الوظائف التخصصية" وذلك بموازنة المجلس الأعلى للثقافة للعام المالي الحالي.

وذكر الجهاز في بيانه أنه درس الطلبات ووافق عليها في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على أن يتضمن الإعلان شرط اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر المتقدمة، ويشترط اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة باستيفاء شروط شغلها لمن يتم ترشيحه.

وأشار الجهاز إلى ضرورة أن يتم موافاته بصورة من الإعلان وبيانات المرشحين والقرار الصادر بالتعيين وإقرار استلام العمل حتى يتسن اتخاذ اللازم.

وقال الجهاز إن الراغب في الترشح للوظيفة يمكنه التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل اللجنة، يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة.

وأضاف أن موافقته على هذه الطلبات تأتي في إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لشغل الوظائف التي خلت لبلوغ أصحابها السن القانونية، وفي إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثاني، وتلبية احتياجات العمل.