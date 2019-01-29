البورصة تنهي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.47%، إلى مستوى 13976 نقطة، في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء.

فيما استقر مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة دون تغيير خلال الجلسة، بينما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 142 مليون جنيه، و5.5 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بقيمة 147.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفعت بنسبة 0.68% بنهاية تعاملات أمس الاثنين عند مستوى 13911 نقطة، مدعومًا بمشتريات الأجانب.