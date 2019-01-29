أسعار البترول ترتفع مع فرض أمريكا عقوبات على فنزويلا

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة بي.دي.في.إس.إيه في خطوة قد تكبح صادرات الخام من البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الولايات المتحدة.



وعلى الرغم من هذه الخطوة، التي تأتي مع تطلع الحكومة الأمريكية إلى تكثيف الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي، قال متعاملون إن وفرة إمدادات النفط العالمية والتباطؤ الاقتصادي لاسيما في الصين يحدان من ارتفاع أسعار الخام.



وبحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.29 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا أو 0.4 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 60.11 دولار للبرميل مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمئة.



وتظل الولايات المتحدة مستوردا رئيسيا للنفط الفنزويلي على الرغم من الخلافات السياسية، وإن كانت الكميات قد انخفضت في السنوات الأخيرة في ظل أزمة فنزويلا الاقتصادية وفي الوقت الذي تستهدف فيه الولايات المتحدة فنزويلا بعقوبات.



ولدى فنزويلا أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم وهي أيضا عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



وتظل إمدادات النفط العالمية مرتفعة لأسباب على رأسها زيادة إنتاج النفط الأمريكي أكثر من مليوني برميل يوميا العام الماضي إلى مستوى قياسي يبلغ 11.9 مليون برميل يوميا.



كما أن هناك مخاوف في قطاع النفط من أن الطلب على الخام قد يتعثر في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.



وأظهر استطلاع لوكالة رويترز أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني الكبير سينكمش على الأرجح للشهر الثاني على التوالي في يناير، مما يبرز المخاوف بشأن المخاطر التي يشكلها التباطؤ الصيني على الاقتصاد العالمي.