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أسعار الدواجن ترتفع.. والكيلو يصل إلى 28 جنيهًا بالأسواق

11:53 ص الأحد 27 يناير 2019
أسعار الدواجن ترتفع.. والكيلو يصل إلى 28 جنيهًا بالأسواق

مزرعة للدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيه واحد للكيلو جرام في المزرعة، اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وارتفع سعر كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 23 جنيهًا مقابل 22 جنيهًا، ليسجل بين 27 و28 جنيهًا بالأسواق مقابل 26 جنيهًا.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة حركة البيع في السوق.

واستقر سعر كرتونة البيض، لتسجل نحو 33.5 جنيه بالمزرعة، وتصل إلى 38 جنيهًا بالأسواق، بحسب السيد.

وزاد سعر الكتكوت جنيه ليتراوح بين جنيهين و3 جنيهات، وفقا لقول السيد.

أسعار الدواجن مزارع الدواجن شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية

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