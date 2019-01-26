إيجاس تنفذ المرحلة الثانية من تنمية حقل ظُهر بالنصف الثاني من العام

كتب- مصطفى عيد:

قال أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن الشركة تخطط لتنفيذ المرحلة الثانية من تنمية حقل ظُهر للغاز الطبيعي خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.

وقال في بيان صحفي لوزارة البترول اليوم السبت إنه من المخطط خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، تنفيذ 4 مشروعات (جيزة - فيوم ، خط نيدوكو - الجميل، المرحلة الثانية لتنمية حقل ظهر، شرق جنوب أبو النجا)، واستكمال مشروع المرحلة الثانية بشمال سيناء بإجمالي 28 بئرًا تنمويًا .

ويعتبر ظُهر أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، ونجحت شركة إيني الإيطالية في بدء الإنتاج من الحقل خلال فترة قياسية، لا تزيد على عامين ونصف، في ديسمبر 2017.

وتقدر الاحتياطيات الأصلية من الغاز في حقل ظهر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع.

وأضاف البقلي، خلال الجمعية العامة للشركة، بحضور طارق الملا وزير البترول، أن الشركة نفذت الشروعات المخطط لها في النصف الأول من العام المالي، حيث تم حفر 3 آبار استكشافية.

وأوضح البقلي، أنه جاري استكمال حفر بئرين استكشافيين، كما تتم حاليًا أعمال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد في منطقة جنوب دسوق الأرضية لشركة سى دراجون، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمى ثنائي الأبعاد في الجزء الغربي من البحر المتوسط بالمشاركة مع شركة بى جى أس.

وقال إنه جاري استكمال المعالجة السيزمية للخطوط ثنائية الأبعاد التي تم تسجيلها لتقييمها واعداد تقرير عن الاحتمالات البترولية للاعتماد عليها في تسويق وطرح مزايدات عالمية جديدة، موضحًا أنه تم إغلاق المزايدة العالمية لعام 2018 لـ 16 قطاع بالبحر المتوسط ودلتا النيل وجارى تقييم العروض المقدمة من شركات البحث العالمية.

وقال رئيس الشركة، إنه تم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والتوقف عن الاستيراد بعد الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات جديدة (الإنتاج المبكر من المرحلة 9 ب والمرحلة – ب بدسوق وشمال غزالات بجنوب الضبعة) واستكمال المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر وتم وضعها على الإنتاج.

وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنع و800 مستهلك تجارى وتحويل 14.5 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

ومن المستهدف في النصف الثانى من العام توصيل الغاز إلى 345 ألف وحدة سكنية، و25 مصنعًا و800 مستهلك وتحويل15.5ألف سيارة للعمل بالغاز.