استقرار أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور عند نفس مستويات الأمس.
وسجلت أسعار كيلو الطماطم بين جنيهين و5.3 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.3 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.3 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين جنيهين و5.3 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.3 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.3 جنيه.
الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهًا.
الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين جنيهين و3.2 جنيه.
البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.
البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.
اليوسفي بين جنيهين و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.
الجوافة بين 5 و7 جنيهات.
الرمان بين 4 و7 جنيهات.
الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.
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