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    استقرار أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    03:24 م الخميس 24 يناير 2019
    استقرار أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضروات والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور عند نفس مستويات الأمس.

    وسجلت أسعار كيلو الطماطم بين جنيهين و5.3 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.3 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.3 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين جنيهين و5.3 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.3 جنيه.

    البصل بين 3 جنيهات و5.3 جنيه.

    الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهًا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين جنيهين و3.2 جنيه.

    البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

    البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

    اليوسفي بين جنيهين و5 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

    الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

    الرمان بين 4 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور الطماطم البطاطس

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